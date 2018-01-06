Уральские ритуальщики забыли часть женского тела рядом с электричкой

Ступня пожилой женщины пролежала между рельсов более четырех часов
Жительница Каменска-Уральского обнаружила на железнодорожных путях женскую ступню, когда садилась на электричку «Ласточка». Часть тела лежала между рельсов.
Выяснилось, что ступня принадлежала пожилой женщине, которую 4 января сбил грузовой поезд. Позже часть тела убрали, рассказали порталу KU66.RU в следственном отделе по Каменску-Уральскому СУ СК России по Свердловской области. По данным силовиков, ее забыли на путях сотрудники ритуальной службы. В итоге ступня пролежала между рельсов у станции «Соцгород» более четырех часов.