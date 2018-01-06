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Главные новости Свердловской области
18:12  06 января 2018 0

Уральские ритуальщики забыли часть женского тела рядом с электричкой

Рабочая поездка Дубровского в Карталы. Обработано. Челябинск, железная дорога, пути
Ступня пожилой женщины пролежала между рельсов более четырех часовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Каменска-Уральского обнаружила на железнодорожных путях женскую ступню, когда садилась на электричку «Ласточка». Часть тела лежала между рельсов.

Выяснилось, что ступня принадлежала пожилой женщине, которую 4 января сбил грузовой поезд. Позже часть тела убрали, рассказали порталу KU66.RU в следственном отделе по Каменску-Уральскому СУ СК России по Свердловской области. По данным силовиков, ее забыли на путях сотрудники ритуальной службы. В итоге ступня пролежала между рельсов у станции «Соцгород» более четырех часов.

Виктор Жуков
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