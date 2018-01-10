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Главные новости Пермского края
20:02  10 января 2018 1

Родственники омоновца, погибшего в пермской колонии, не верят в самоубийство. «Издевались из-за религии»

Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., тюрьма, решетка, итк, исправительно-трудовая колония
Родственники хотят выяснить истинную причину смерти бывшего сотрудника ОМОН в пермской колонииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мать бывшего сотрудника ОМОНа Артема Тронина, найденного мертвым в ИК № 37 в Чусовом, не верит в самоубийство сына. Она заявляет, что ее сыну угрожали на протяжении нескольких месяцев, в том числе из-за смены религии.

Тело Артема Тронина, как писало «URA.RU», было обнаружено в ночь на 1 января. По официальной версии, причиной его смерти стало самоубийство, однако мать заключенного утверждает, что у сына был конфликт с одним из сотрудников колонии, против которого Тронин свидетельствовал на суде по делу об избиении другого заключенного. Труп сына она получила в гематомах и с переломами ребер, пишет телеканал «Дождь».

«Сообщили люди из колонии, что Артема убили. Ребята из зоны мне сказали: Светлана Александровна, скорее забирайте, потому что его могут куда-нибудь деть», — рассказывала мать Артема журналистам.

Активист «Гулагу — нет» Борис Ушаков, к которому обратилась мать погибшего заключенного, выяснил, что над Трониным несколько месяцев издевались, в том числе из-за религиозных убеждений. Дело в том, что мужчина некоторое время назад принял в тюрьме ислам.

Артем Тронин был осужден в ноябре 2012 года на 12 лет лишения свободы. Его осудили за нападение на двух жителей поселка Усть-Черная, один из которых позже скончался от полученных травм.

Нина Калинина
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