Мать бывшего сотрудника ОМОНа Артема Тронина, найденного мертвым в ИК № 37 в Чусовом, не верит в самоубийство сына. Она заявляет, что ее сыну угрожали на протяжении нескольких месяцев, в том числе из-за смены религии.
Тело Артема Тронина, как писало «URA.RU», было обнаружено в ночь на 1 января. По официальной версии, причиной его смерти стало самоубийство, однако мать заключенного утверждает, что у сына был конфликт с одним из сотрудников колонии, против которого Тронин свидетельствовал на суде по делу об избиении другого заключенного. Труп сына она получила в гематомах и с переломами ребер, пишет телеканал «Дождь».
«Сообщили люди из колонии, что Артема убили. Ребята из зоны мне сказали: Светлана Александровна, скорее забирайте, потому что его могут куда-нибудь деть», — рассказывала мать Артема журналистам.
Активист «Гулагу — нет» Борис Ушаков, к которому обратилась мать погибшего заключенного, выяснил, что над Трониным несколько месяцев издевались, в том числе из-за религиозных убеждений. Дело в том, что мужчина некоторое время назад принял в тюрьме ислам.
Артем Тронин был осужден в ноябре 2012 года на 12 лет лишения свободы. Его осудили за нападение на двух жителей поселка Усть-Черная, один из которых позже скончался от полученных травм.