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11 января 2018
10 января 2018
09 января 2018
10:23  11 января 2018 0

Собаке, которую подобрал в Тюмени Леонид Ярмольник, нашли хозяина

Собаку приютила отзывчивая тюменкаФото: Анастасия Кошкина, «ВКонтакте»

Бездомная собака по кличке Леди, которую подобрал в Тюмени Леонид Ярмольник, обзавелась хозяином. Животное приютила в канун Нового года сотрудница тюменского отеля «Спасская», возле которого актер и нашел пса.

Пока собаке искали новый дом, артист внимательно следил за тем, чтобы за ней хорошо ухаживали. Как сообщает Tumix.ru, животное попало в добрые руки — ее новой хозяйкой стал руководитель службы приема отеля Александра Фрайштетер.

Как ранее сообщало «URA.RU», Леонид Ярмольник подобрал собаку в середине декабря, во время гастролей: он привозил в Тюмень спектакль «И снова с наступающим». Артист, как и его дочь, оказывает помощь бездомным животным.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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