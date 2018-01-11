Собаке, которую подобрал в Тюмени Леонид Ярмольник, нашли хозяина

Собаку приютила отзывчивая тюменка
Бездомная собака по кличке Леди, которую подобрал в Тюмени Леонид Ярмольник, обзавелась хозяином. Животное приютила в канун Нового года сотрудница тюменского отеля «Спасская», возле которого актер и нашел пса.
Пока собаке искали новый дом, артист внимательно следил за тем, чтобы за ней хорошо ухаживали. Как сообщает Tumix.ru, животное попало в добрые руки — ее новой хозяйкой стал руководитель службы приема отеля Александра Фрайштетер.
Как ранее сообщало «URA.RU», Леонид Ярмольник подобрал собаку в середине декабря, во время гастролей: он привозил в Тюмень спектакль «И снова с наступающим». Артист, как и его дочь, оказывает помощь бездомным животным.