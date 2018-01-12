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12 января 2018
11 января 2018
12:57  12 января 2018 3

Инсайд «URA.RU» подтвердился. Путин перед выборами приедет в Екатеринбург

XVII съезд партии
На Урале президент посетит главный вуз регионаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Екатеринбург войдет в маршрут регионального турне президента России Владимира Путина. В ближайшее время он также посетит Санкт-Петербург, Казань и Ростов-на-Дону.

Турне началось с поездки в Тверь 10 декабря. Там Путин посетил вагоностроительный завод и объявил о повышении МРОТ с 1 мая текущего года. Далее национальный лидер отправится в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента. Там пройдут мероприятия, посвященные годовщине прорыва блокады.

Далее, согласно данным источников издания, Путин направится в Екатеринбург и Казань. Как ранее стало известно «URA.RU», в Екатеринбург Путин может приехать уже 25 января — в Татьянин день. Президент посетит главный корпус УрФУ и пообщается с ректорами вузов Урала. «Резервный вариант — 17—18 марта, — уточняли в разговоре с агентством высокопоставленный источник в администрации главы региона. — У нас „Большой шлем“ по дзюдо будет».

Президент России Владимир Путин ранее заявил о своем решении идти на следующий президентский срок. ЦИК принял у него документы, после чего Путин зарегистрировал избирательный счет, на который поступило более 400 млн рублей.

Иван Антонов
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