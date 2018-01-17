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20:05  17 января 2018 0

В Росприроднадзор ХМАО едет проверка из Москвы. Причиной стал скандальный объект, против которого выступают жители

Проверка ОНФ и Общественной палатой Тюменской области полигона твердых бытовых отходов на Велижанском тракте. Тюмень, экология, отходы, полигон ТБО, мусор, свалка
Стройка полигона ТБО в Мегионе снова в центре скандала — в этот раз нашлись нарушения в экологической экспертизе проектаФото: Николай Бастриков © URA.RU

В управлении Росприроднадзора по ХМАО пройдет проверка из-за нарушений при строительстве полигона ТБО возле Мегиона. Подтверждающий эту информацию скан документа появился в соцсетях.

В документе говорится, что в федеральном Росприроднадзоре выявили нарушения при проведении экологической экспертизы проекта строительства полигона утилизации твердых бытовых отходов возле Мегиона, после чего в югорском ведомстве пройдет проверка. О каком конкретно нарушении идет речь — в документе не сказано, но, по данным источников «URA.RU», знакомых с ситуацией, экоактивисты из Мегиона ранее заявляли, что экспертиза не прошла процедуру общественного обсуждения.

То самое письмо, в котором говорится о проверке и нарушениях
Фото: группа «Типичный Мегион» во «ВКонтакте»

Эту информацию подтвердили в региональном Росприроднадзоре. «Были претензии, что не проводилось общественное обсуждение, но это не так — были организованы общественные слушания, в которых мог принять участие любой желающий. Такое обращение уже поступало в природоохранную прокуратуру, мы свою правоту доказали», — рассказала агентству заместитель руководителя Росприроднадзора по ХМАО Тэнзилэ Кормишенко.

Она также пояснила, что не может комментировать решение центрального аппарата о проведении проверки — к ним пока что соответствующие документы не поступали. Кормишенко также добавила, что перед проведением экологической экспертизы она лично изучала все нормативные документы и существующую судебную практику, поэтому уверена в отсутствии нарушений. «Если полигон будет построен в соответствии с этой экспертизой, то это будет объект, который никак не навредит жителям», — отметила Кормишенко.

О строительстве полигона ТБО возле Мегиона (в районе Таежного озера стало известно в 2015 году. Местные жители были недовольны этим решением, они даже собирали подписи под обращением с просьбой перенести свалку отходов дальше от города, однако проект продолжает реализовываться. Предполагается, что строительство начнется в 2018 году в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость нового полигона превышает миллиард рублей.

Антон Степыгин
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