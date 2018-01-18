Пострадавшие в пермской школе получат компенсации и поедут отдыхать

Власти выплатят компенсации детям и учителю, пострадавшим в результате нападения на школу в Перми. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе правительства региона.
Губернатор Максим Решетников подписал распоряжение о выплате материальной компенсации школьникам и учителю из средств бюджета региона. Общая сумма — 2,8 млн рублей. Учитель Наталья Шагулина и ребенок, который находится на лечении в Москве, получат по 500 тысяч.
Семья мальчика, находящегося сейчас в реанимации, получит 400 тысяч рублей. Семьям еще семи школьников направят по 200 тысяч. Кроме того, по решению министра образования РФ Ольги Васильевой детей Натальи Шагулиной вместе с 4 «Б» классом в полном составе направят на отдых в международный детский лагерь «Артек».
Ранее сообщалось, что 15 января в результате нападения двух подростков на детей в школе №127 пострадали 15 человек. Восемь школьников остаются в краевой детской больнице, одного ребенка направили на обследование в Москву. Педагог, защитивший детей, после операции находится в городской клинической больнице №4, в сознании. Подростки переведены в отделение сосудистой хирургии.
Уголовное дело расследует Следственный комитет РФ. Нападавшим уже предъявлено обвинение в покушении на убийство по предварительному сговору. Они находятся под стражей, после выписки из больницы их переведут в СИЗО.