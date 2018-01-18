Руководители Законодательного собрания Свердловской области подвели итоги работы парламентариев по итогам 2017 года. Ключевым критерием для оценки стало число внесенных ими законопроектов.
Согласно подготовленной аппаратном парламента аналитической записке, самыми продуктивными оказались председатели комитетов по законодательству Владимир Никитин и глава комитета по бюджетной политики Владимир Терешков. У них на счету по 24 законопроекта.
Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина и ее первый заместитель Виктор Шептий подписали по 20 проектов законов. Председатель комитета по соцполитике, руководитель комитета по молодежной политике Елена Чечунова и депутат коммунист Игорь Аксенов — по 18. Руководитель фракции ЛДПР Михаил Зубарев — 17.
Далее следуют депутаты Игорь Володин (14), Михаил Ершов (14), Михаил Клименко (13), Евгений Зяблицев (12) и Александр Коркин (11).
В середине таблицы четыре единоросса Владимир Анисимов, Дмитрий Жуков, Валентин Лаппо и Анатолий Никифоров каждый из них принял участие в разработке 10 проектов законов. По 9 законопроектов числится за Ильей Бондаревым, Алексеем Дроновым, Сергеем Никоновым, Александром Серебренниковым и Вячеславом Вегнером.
Список отстающих открывают Владимир Власов, Илья Гаффнер и Михаил Голованов. Они представили на рассмотрение коллег по 8 законопроектов. Альберт Абзалов, Анатолий Сухов, Елена Трескова, Павел Мякишев и Армен Карапетян — по 7. Виктор Якимов сдал 6 проектов законов, Анатолий Марчевский и Валерий Савельев — по 5.
По 4 проекта закона подготовили Олег Исаков, Алексей Коробейников, Владимир Радаев и ушедший в ноябре Госдуму Дмитрий Ионин. По 3 — лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев, руководитель фракции «Справедливая Россия» Андрей Жуковский и его коллега по фракции Евгений Лобов.
В числе аутсайдеров оказались бизнесмен Вячеслав Брозовский (2), Владимир Ильиных (2), Кирилл Некрасов (2), Андрей Гориславцев (1), Евгений Лутохин (1), Владимир Рощупкин (1), Александр Ладыгин (1) и заместитель председателя Заксобрания Виктор Маслаков (1).
Нулевой результат у коммуниста Олега Корчагина, управляющего директора НТМК Алексея Кушнарева и лидера фракции «Справедливая Россия» Геннадия Ушакова.
Рейтинг наиболее работоспособных фракций открывает «Единая Россия». Ее членами подготовлено 82 законопроекта. 25 из них разработано единороссами собственными силами. 33 — в сотрудничестве с ЛДПР, 27 — совместно с КПРФ.
На втором месте ЛДПР, представители которой внесли 33 законопроекта. Все из ни — совместные с «Единой Россией». 14 из них также подписали коммунисты.
На третьем месте — КПРФ. Все разработанные коммунистами 27 проектов законов — совместные с «Единой Россией». Под 13 из них также стоят подписи лидерал-демократов.
На четвертом месте «Справедливая Россия», на счету которой разработанные с представителями других фракций 17 законопроектов.
Замыкает список единственный представитель межфракционной депутатской группы Евгений Зяблицев, подписавший совместно с представителями других фракций 12 проектов законов.