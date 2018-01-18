Не все свердловские депутаты утруждают себя работой над законопроектами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководители Законодательного собрания Свердловской области подвели итоги работы парламентариев по итогам 2017 года. Ключевым критерием для оценки стало число внесенных ими законопроектов.

Владимир Никитин и Владимир Терешков признаны самыми эффективными депутатами Заксобрания

Согласно подготовленной аппаратном парламента аналитической записке, самыми продуктивными оказались председатели комитетов по законодательству Владимир Никитин и глава комитета по бюджетной политики Владимир Терешков. У них на счету по 24 законопроекта.

Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина и ее первый заместитель Виктор Шептий подписали по 20 проектов законов. Председатель комитета по соцполитике, руководитель комитета по молодежной политике Елена Чечунова и депутат коммунист Игорь Аксенов — по 18. Руководитель фракции ЛДПР Михаил Зубарев — 17.

Далее следуют депутаты Игорь Володин (14), Михаил Ершов (14), Михаил Клименко (13), Евгений Зяблицев (12) и Александр Коркин (11).

В середине таблицы четыре единоросса Владимир Анисимов, Дмитрий Жуков, Валентин Лаппо и Анатолий Никифоров каждый из них принял участие в разработке 10 проектов законов. По 9 законопроектов числится за Ильей Бондаревым, Алексеем Дроновым, Сергеем Никоновым, Александром Серебренниковым и Вячеславом Вегнером.

Список отстающих открывают Владимир Власов, Илья Гаффнер и Михаил Голованов. Они представили на рассмотрение коллег по 8 законопроектов. Альберт Абзалов, Анатолий Сухов, Елена Трескова, Павел Мякишев и Армен Карапетян — по 7. Виктор Якимов сдал 6 проектов законов, Анатолий Марчевский и Валерий Савельев — по 5.

По 4 проекта закона подготовили Олег Исаков, Алексей Коробейников, Владимир Радаев и ушедший в ноябре Госдуму Дмитрий Ионин. По 3 — лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев, руководитель фракции «Справедливая Россия» Андрей Жуковский и его коллега по фракции Евгений Лобов.

В числе аутсайдеров оказались бизнесмен Вячеслав Брозовский (2), Владимир Ильиных (2), Кирилл Некрасов (2), Андрей Гориславцев (1), Евгений Лутохин (1), Владимир Рощупкин (1), Александр Ладыгин (1) и заместитель председателя Заксобрания Виктор Маслаков (1).

Коммунист Олег Корчагин не внес ни одного законопроекта

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU