Партия «Сербская лига» призвала власти Сербии обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой ввести российских миротворцев на территорию анклава Косово и в Метохию. Сообщение об этом появилось на официальном сайте партии.
«Между Россией и Сербией нужно подписать соглашение, чтобы российская сторона могла подключиться к процессу разрешения ситуации в Косово и Митохии по модели решения кризиса в Сирии», — уточняется в заявлении.
Помимо российских военных, «воспрепятствовать действиям албанских террористов, которые убивают сербов и уничтожают их имущество», должны будут 999 сербских солдат и офицеров. Такое право предоставлено Сербии резолюцией №1244 Совета Безопасности ООН.
Сегодня, как констатировал лидер «Сербской лиги», сотрудники миссии ООН и EULEX (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) не способны остановить обострение в крае. 16 января в Косово был убит лидер движения местных сербов Оливер Иванович, сообщил телеканал 360. В 2008—2012 годах Иванович был госсекретарем по делам Косова в правительстве Сербии, в 2016 году его приговорили к девяти годам тюрьмы, но в итоге освободили, напоминает Nation News. Президент Сербии Александр Вучич официально квалифицировал убийство как теракт. После этого Сербия вышла из переговоров Евросоюза по вопросу улучшения отношений с Косово, независимость которого не признает.