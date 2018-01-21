Российский космонавт МКС полетал в невесомости на пылесосе. ВИДЕО

Российский космонавт Антон Шкапрелов показал полет на пылесосе во время субботника на международной космической станции (МКС). По его словам, в космосе он находится уже в третий раз, и пришло время провести летные испытания агрегата, который обычно используют для уборки.
«Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет… пора провести летные испытания пылесоса», — написал российский космонавт в Тwitter.
«Спасибо! Давно так не смеялась) Удачи Вам. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей. Хорошего полета Мужики! Ахахах, не останавливайтесь! Кстати, неплохой бы двигатель для ориентации станции… Америкосам нужно продать технологию — может смогут наконец сами полететь в космос. На пылесосе», — пишут комментаторы.
«Раз у вас там так весело, может ещё и satisfaction flash mob устроите? Пылесос, конечно, не метла, но здесь быстро предадут анафеме и сожгут за ведьмовство. Легко», — пишут осторожные комментаторы, припоминая случай с курсантами ульяновского летного училища, снявшими эротический клип на популярную клубную песню.
Ранее космонавт на своей странице в Instagram поделился тем, как моет голову в условиях невесомости. Также он рассказал о встрече Нового года на МКС и традиционных блюдах, которые готовят к этому празднику.