18:08 26 января 2018 6

В Россию придется привлекать мигрантов из дальнего зарубежья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По прогнозам Росстата, после 2024 года возобновится снижение численности населения России. Основываясь на данных фактах, эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина в докладе указывают, что российским властям придется прибегать к дополнительным мерам для привлечения в страну мигрантов.

В докладе говорится, что при сохранении текущих экономических условий в России привлекательность рынка труда для граждан СНГ будет постепенно снижаться. Это грозит для страны сокращением присутствия временных трудовых мигрантов, пишут РИА «Новости».

Эксперты предполагают, что в страну можно привлечь мигрантов, не близких по этнокультуре, но при этом готовых к интеграции в российское общество. По их мнению, таким образом можно будет привлечь миграционный прирост до 400-500 тысяч человек в год. Ранее исследователи Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС предположили, что миграционный прирост населения России в 2017 году достигнет 220 тысяч человек.