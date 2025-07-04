В Таганроге объявлена воздушная опасность

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В Таганроге работает ПВО (фото из архива)
В Таганроге работает ПВО (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Таганроге Ростовской области объявлена воздушная опасность. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Рекомендовано покинуть открытые участки улиц», — написала она в Telegram. Жителям советуют укрыться в помещении и не подходить к окнам. В городе работает ПВО. Ракетная опасность объявлена по всей территории Ростовской области.

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В Таганроге Ростовской области объявлена воздушная опасность. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. «Рекомендовано покинуть открытые участки улиц», — написала она в Telegram. Жителям советуют укрыться в помещении и не подходить к окнам. В городе работает ПВО. Ракетная опасность объявлена по всей территории Ростовской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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