В Таганроге объявлена воздушная опасность

В Таганроге работает ПВО (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Таганроге Ростовской области объявлена воздушная опасность. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Рекомендовано покинуть открытые участки улиц», — написала она в Telegram. Жителям советуют укрыться в помещении и не подходить к окнам. В городе работает ПВО. Ракетная опасность объявлена по всей территории Ростовской области.
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