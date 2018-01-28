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29 января 2018
28 января 2018
19:27  28 января 2018 8

Жириновский стал живым щитом на пути сторонников Навального и превратил акцию в агитплощадку. ФОТО

Владимир Вольфович призвал сторонников Навального голосовать за себяФото: скрин видео из telegram-канала PLUSHEV

Лидер ЛДПР уговорил значительную часть сторонников блогера Алексея Навального отказаться от участия в несанкционированном шествии. Ради этого Владимир Жириновский пришел на Тверскую улицу и вступил в разговор с пришедшими москвичами.

Политик рассказал, как в начале карьеры также неоднократно задерживался стражами порядка. Нынешним участникам протестной акции он, как кандидат в президенты, предложил использовать имеющиеся у них гражданские права. Часть москвичей предпочла дальнейшим действиям общение с лидером либерал-демократов.

«Вы временная молодежь, потом будет другая молодежь», — приводит слова Жириновского, обращенные к митингующим, сайт «КП».

Затем Жириновский сел в машину, призвал собравшихся голосовать за него и попрощался словами «Все свободны».

28 января сторонники Навального проводят воскресные протестные акции в разных городах России. В большинстве случаев они согласованы с местными властями. «URA.RU» в онлайн-режиме следит за происходящим.

Алексей Шумов
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