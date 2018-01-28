Лидер ЛДПР уговорил значительную часть сторонников блогера Алексея Навального отказаться от участия в несанкционированном шествии. Ради этого Владимир Жириновский пришел на Тверскую улицу и вступил в разговор с пришедшими москвичами.
Политик рассказал, как в начале карьеры также неоднократно задерживался стражами порядка. Нынешним участникам протестной акции он, как кандидат в президенты, предложил использовать имеющиеся у них гражданские права. Часть москвичей предпочла дальнейшим действиям общение с лидером либерал-демократов.
«Вы временная молодежь, потом будет другая молодежь», — приводит слова Жириновского, обращенные к митингующим, сайт «КП».
Затем Жириновский сел в машину, призвал собравшихся голосовать за него и попрощался словами «Все свободны».
28 января сторонники Навального проводят воскресные протестные акции в разных городах России. В большинстве случаев они согласованы с местными властями. «URA.RU» в онлайн-режиме следит за происходящим.