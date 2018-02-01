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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
22:39  01 февраля 2018 0

У Екатеринбурга еще 12 лет не будет оправдания своего существования. Стратегический план столицы Урала разочаровал своих реализаторов

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, столица урала, буклеты, russia2018, чм2018, чемпионат мира по футболу
По мнению экспертов, Екатеринбург постепенно отступает в развитии перед Казанью и НовосибирскомФото: Анна Майорова © URA.RU

Стратегический план Екатеринбурга до 2030 года пока не позволяет рассчитывать на удержание городом столичной ауры. Эксперты, ставшие 1 февраля слушателями Программного совета стратегического развития города, оценили представленный мэрией документ. На мероприятии, прошедшем в Уральском центре развития дизайна УрГАХУ, прозвучал доклад главы администрации Александра Якоба, который затем обсудили бизнесмены, общественники и представители власти.

Диалога присутствовавшим не хватило: отчасти из-за «не слишком широко представленной общественности» (она была, но крайне малочисленно), отчасти по причине зарегулированности, которая сделала мероприятие «немного похожим на партсобрание». «Я бы, конечно, советовал уменьшить доклад и поменять это время на живое общение с людьми. Неравнодушные люди там, я уверен, были, а поскольку уж они оказывают влияние на политику города — они должны очень много вариться в общем котле, не давая покоя друг другу, все повышая и повышая планку качества. Помимо этого, хотелось бы услышать оценку стратегического плана, который был раньше — до 2025 года. Но этой оценки в той части, насколько планы совпали с реализацией, не прозвучало. Главным в плане было равнение на человека — это очень правильно, другой вопрос, насколько получится это все воплотить», — поделился впечатлением от обсуждения депутат екатеринбургской гордумы Михаил Гаранин.

Александр Якоб разделил возможные стратегии на три подхода: базовый, инерционный и инновационный — уточнив, что Екатеринбург следует последнему варианту. Гаранин, однако, уверен, что «инновация подразумевает прорыв, в некотором смысле революцию, а не поступательную эволюцию».

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С этим согласен и эксперт-урбанист Сергей Ермак. Стратплан ему показался «качественно написанным документом», который, однако, «не касается прорыва», из-за чего «всю последнюю пятилетку Екатеринбург постепенно отступал в развитии перед Казанью, Новосибирском и даже таким городами, как Воронеж, про которые еще недавно никто и не слышал». «Больше всего мне понравилась комплексность подхода — про все стороны жизни. Здорово проработаны, потому что с давних времен еще их обсуждают пространственное развитие и транспортная инфраструктура. Социалка — формулировалась из глубины веков, потому как обсуждали увеличение фонда библиотек зачем-то, оценка объема брачности и разводов и другие парадоксы. Отвратительный блок по жилищному строительству — блок сакцентировали на ЖКХ, а не на жилищной политике, для людей и про людей, про новые дома и стимуляцию застройщиков», — оценивает Ермак.

Эксперт признался, что лично ему в новой стратегии не хватило «выделения особенностей Екатеринбурга — иными словами, оправдания его существования среди прочих городов-миллионников». «Это город айтишников, город делового туризма, грандиозных мероприятий — одна, две, три идеи, которые делают город особенным на карте страны. Слова амбициозные сказаны, но все в той же парадигме, которая в начале 2000-х годов проговорена была. При этом очень хочется, чтобы в стратегии появилась часть про бренд Екатеринбурга», — объяснил урбанист.

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Не увидел особых амбиций в озвученном документе и директор по развитию «Атомстройкомплекса» Виктор Ананьев: «То, что стратегия есть и обсуждается публично, — это очень хорошо. На мой взгляд, стратегии не хватает названия, основной мысли. Стратегия-2030 — это больше интерполяция текущих трендов. В целом все неплохо, но качественного роста нет. Екатеринбург может и должен стать глобальным городом, это должно быть главной темой стратегии. Но пока, если коротко, амбициозных целей и крупных проектов нет, а они должны быть».

Не исключено, что отсутствие завышенных амбиций в стратегии города обусловлено сегодняшними способностями бизнеса. Он может и готов ее воплотить, а потому и принял, о чем уверенно свидетельствует гендиректор «ЛСР.Урал» Владимир Крицкий, также присутствовавший сегодня на совете.

«Первая стратегия — до 2015 года — была выполнена досрочно, в 2010 году, стратегию до 2020 года тоже уже выполнили. Сейчас стратегия до 2030 года, и в ней амбициозные и по-настоящему напряженные цифры. Совершенно точно, что бизнес эту стратегию принял, если бы она его не устраивала — он бы прямо сказал, что документ нереальный и не соответствует ни планам, ни стратегиям бизнеса. Но раз всех устроило — сейчас другая задача, чтобы быстрее сделать нормативную базу под все запланированное и начинать реализовывать, пусть даже снова с опережением», — отметил эксперт.

Антон Ольшанников
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