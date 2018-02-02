{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
18:19  02 февраля 2018 0

Диплом уральской чиновницы, ответственной за гепатит в воде, может оказаться поддельным. ФОТО

Банкротство, человек пьет, микробы, спички, пытки, скидки, дайджест, бактерии, анализ, инфекции, вирус, исследование, микробы
После обнаружения гепатита А в воде скандал продолжаетсяФото: depositphotos.com © URA.RU

Директора МУП «Муниципальная управляющая компания» Красноуральска Ирину Саитгарееву заподозрили в том, что ее диплом о высшем образовании поддельный. Об этом заговорили после того, как один из анализов Роспотребнадзора показал наличие в питьевой водопроводной воде вируса гепатита А.

В Сети появилась фотография диплома Саитгареевой. Там же сообщалось, что документ поддельный, так как не значится в «Федеральном реестре сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». На сайте федеральной службы по надзору в сфере образования и науки можно проверить любой диплом о высшем образовании. Достаточно внести в соответствующие графы фамилию, номер и серию документа, и сайт выдаст информацию, когда и где был выдан документ. И действительно, после введения данных документа Саитгареевой на сайте появляется сообщение о том, что такого диплома не существует. Что это, сбой или же диплом действительно поддельный, пока не известно.

Почему-то диплом не отображается на сайте федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Фото: соцсеть

Тем не менее полиция проявила интерес к этой истории. Официального обращения в ОВД с целью проверить подлинность диплома чиновницы не поступало, сообщили в руководстве местного ОВД. Однако поступило заявление от хозяйки этого диплома с просьбой привлечь к ответственности тех, кто распространяет не соответствующие действительности сведения о ней. «Заявление зарегистрировано, по нему будет проведена проверка с опросом тех, кто в соцсетях рассказывает о липовом высшем образовании Саитгареевой. Учитывая, что новость об этом появилась в Сети, полиция обязана зарегистрировать документ, а также провести по нему проверку», — сообщил «URA.RU» руководитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Это не первый «дипломный» скандал в Красноуральске. «URA.RU» уже сообщало о том, что с липовым дипломом попался глава города Вячеслав Грибов. После разразившегося скандала он был вынужден уйти в отставку. Следователю Грибов сообщил, что он не помнит, кому он сдавал документы в приемной комиссии. Как туда мог попасть поддельный диплом на его имя он не знает и никогда документ не видел. На основании этого следователь пришел к выводу, что, раз Грибов не знает, откуда взялся поддельный диплом на его имя, значит, в его действиях отсутствует состав преступления.

Ранее «URA.RU» писало о том, что во взятой 24 января пробе воды из водопровода в Красноуральске Роспотребнадзор обнаружил вирус гепатита А. Спустя несколько дней, после замены фильтра на очистных сооружениях при повторном анализе вирус исчез.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров