Диплом уральской чиновницы, ответственной за гепатит в воде, может оказаться поддельным. ФОТО

18:19 02 февраля 2018 0

После обнаружения гепатита А в воде скандал продолжается Фото: depositphotos.com © URA.RU

Директора МУП «Муниципальная управляющая компания» Красноуральска Ирину Саитгарееву заподозрили в том, что ее диплом о высшем образовании поддельный. Об этом заговорили после того, как один из анализов Роспотребнадзора показал наличие в питьевой водопроводной воде вируса гепатита А.

В Сети появилась фотография диплома Саитгареевой. Там же сообщалось, что документ поддельный, так как не значится в «Федеральном реестре сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». На сайте федеральной службы по надзору в сфере образования и науки можно проверить любой диплом о высшем образовании. Достаточно внести в соответствующие графы фамилию, номер и серию документа, и сайт выдаст информацию, когда и где был выдан документ. И действительно, после введения данных документа Саитгареевой на сайте появляется сообщение о том, что такого диплома не существует. Что это, сбой или же диплом действительно поддельный, пока не известно.

Почему-то диплом не отображается на сайте федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Фото: соцсеть

Тем не менее полиция проявила интерес к этой истории. Официального обращения в ОВД с целью проверить подлинность диплома чиновницы не поступало, сообщили в руководстве местного ОВД. Однако поступило заявление от хозяйки этого диплома с просьбой привлечь к ответственности тех, кто распространяет не соответствующие действительности сведения о ней. «Заявление зарегистрировано, по нему будет проведена проверка с опросом тех, кто в соцсетях рассказывает о липовом высшем образовании Саитгареевой. Учитывая, что новость об этом появилась в Сети, полиция обязана зарегистрировать документ, а также провести по нему проверку», — сообщил «URA.RU» руководитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Это не первый «дипломный» скандал в Красноуральске. «URA.RU» уже сообщало о том, что с липовым дипломом попался глава города Вячеслав Грибов. После разразившегося скандала он был вынужден уйти в отставку. Следователю Грибов сообщил, что он не помнит, кому он сдавал документы в приемной комиссии. Как туда мог попасть поддельный диплом на его имя он не знает и никогда документ не видел. На основании этого следователь пришел к выводу, что, раз Грибов не знает, откуда взялся поддельный диплом на его имя, значит, в его действиях отсутствует состав преступления.

Ранее «URA.RU» писало о том, что во взятой 24 января пробе воды из водопровода в Красноуральске Роспотребнадзор обнаружил вирус гепатита А. Спустя несколько дней, после замены фильтра на очистных сооружениях при повторном анализе вирус исчез.