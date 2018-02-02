22:36 02 февраля 2018 1

Артист покинул медицинское учреждение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Народный артист СССР Армен Джигарханян выписался из больница. В настоящий момент актер находится дома, сообщает заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.

Артист и дома продолжает амбулаторное лечение, чтобы окрепнуть. «А мы его ждем с нетерпением в театре, где он еще успеет поучаствовать в предпремьерном выпуске спектакля „Пигмалион“. Премьерные показы пройдут 8 и 9 февраля», — приводит слова Дьяченко RT.

Как ранее сообщало «URA.RU», Армен Джигарханян был госпитализирован в Первую градскую больницу имени Н. И. Пирогова 31 января. На тот момент причиной называли сердечный приступ. Однако потом, как пишет Nation News, информацию о проблемах с сердцем опровергли. Источник издания сообщил, что народный артист даже добрался до больницы «своим ходом», а не на «скорой».