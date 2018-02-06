17:39 06 февраля 2018 1

Единственный магазин в деревне закрыли несколько месяцев назад Фото: издание «Глобус»

Жители деревни Морозково (под Серовом) написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть им единственный продовольственный магазин, который закрыли в 2017 году. Власти разного уровня до сих пор не смогли помочь сельчанам, и поэтому уральцы решили обратиться к главе государства.

В своем письме жители деревни рассказали, что продавщице, которая работала в магазине, приходилось ездить на работу из Сосьвы, которая расположена в 70 километрах от Морозково. Зачастую женщина оставалась ночевать прямо на полу, пишет портал «Глобус». Жители надеялись, что местная администрация предоставит жилье единственной работнице магазина, но в итоге женщина уволилась. Директор Сосьвинского районного потребительского общества Ольга Черемных, которой принадлежал магазин, пояснила, что торговую точку закрыли именно из-за того, что работать там было некому.

«В деревне Морозково жилые помещения, относящиеся к маневренному жилищному фонду, которые возможно предоставить гражданам во временное пользование, отсутствуют», — так отсутствие жилья для продавщицы объяснила глава Серовского городского округа Елена Бердникова.

Сейчас же люди вынуждены закупаться в автолавке, которая приезжает в деревню два раза в неделю на несколько часов — далеко не все успевают приобрести необходимые товары за короткий срок. Иногда жители ездят за товарами в Серов и преодолевают 40 километров пути до города.

1/5 Фото: издание «Глобус»

«Ваши портреты висят в нашей школе, клубе, мы вам верим и не хотим их убирать, менять на других, пока вы сами этого не захотите. Народ вас любит, у вас все под контролем. А главное — нет войны. Мы хоть и живем в деревне, но смотрим „Новости“ по телевизору. Мы уверены, что вы будете первым и главным в гонке на выборах, народ у нас умный. Его не обмануть ни Ксении, ни ей подобным», — написали в письме жители Морозково Владимиру Путину. Они также пожелали президенту здоровья и терпения, попросив прощения за подробное письмо. «Просим вас не обижаться и простить нас, что мы многое написали и в подробностях, но кто, если не вы?», — заключили авторы письма. Под посланием свои подписи оставили 11 жителей Морозково.