Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время визита в Екатеринбург 7 февраля задал минимальную планку по количеству мандатов, которые должны взять его «соколы» на выборах в гордуму. По словам политика, присутствие депутатов от ЛДПР должно увеличиться в 2,5 раза.

«Я оцениваю шансы членов ЛДПР на выборах в гордуму Екатеринбурга как хорошие. Сейчас у нас есть два мандата. А осенью мы должны взять пять мандатов как минимум», — рассказал Жириновский «URA.RU».

В нынешнем составе гордумы лидер ЛДПР особенно выделил Григория Вихарева, который ярко избрался в муниципальный парламент на довыборах в марте 2017 года. «Вот у нас есть молодой депутат Вихарев. Он, кстати, прошел по одномандатному округу», — отметил Жириновский и попросил Вихарева выйти вперед.

Визит Жириновского в Екатеринбург стал поводом для регионального отделения ЛДПР обсудить с руководством партии сентябрьские выборы в гордуму

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU