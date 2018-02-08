Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время визита в Екатеринбург 7 февраля задал минимальную планку по количеству мандатов, которые должны взять его «соколы» на выборах в гордуму. По словам политика, присутствие депутатов от ЛДПР должно увеличиться в 2,5 раза.
«Я оцениваю шансы членов ЛДПР на выборах в гордуму Екатеринбурга как хорошие. Сейчас у нас есть два мандата. А осенью мы должны взять пять мандатов как минимум», — рассказал Жириновский «URA.RU».
В нынешнем составе гордумы лидер ЛДПР особенно выделил Григория Вихарева, который ярко избрался в муниципальный парламент на довыборах в марте 2017 года. «Вот у нас есть молодой депутат Вихарев. Он, кстати, прошел по одномандатному округу», — отметил Жириновский и попросил Вихарева выйти вперед.
По его словам, сейчас региональное отделение должно плотно заняться президентской кампанией. «Мы с 15 февраля вводим чрезвычайное положение в партии. Работаем с девяти утра до девяти вечера без выходных. Мы идем в бой», — заявил политик. Он также уточнил, что сейчас у каждого члена и сторонника партии есть шанс проявить себя в организационной и в пропагандистской работе.