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08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
14:39  08 февраля 2018 5

Жириновский показал первого кандидата в гордуму Екатеринбурга. Партийная группа должна вырасти в 2,5 раза

Молодой депутат Вихарев сопровождал Жириновского целый деньФото: «URA.RU»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время визита в Екатеринбург 7 февраля задал минимальную планку по количеству мандатов, которые должны взять его «соколы» на выборах в гордуму. По словам политика, присутствие депутатов от ЛДПР должно увеличиться в 2,5 раза.

«Я оцениваю шансы членов ЛДПР на выборах в гордуму Екатеринбурга как хорошие. Сейчас у нас есть два мандата. А осенью мы должны взять пять мандатов как минимум», — рассказал Жириновский «URA.RU».

В нынешнем составе гордумы лидер ЛДПР особенно выделил Григория Вихарева, который ярко избрался в муниципальный парламент на довыборах в марте 2017 года. «Вот у нас есть молодой депутат Вихарев. Он, кстати, прошел по одномандатному округу», — отметил Жириновский и попросил Вихарева выйти вперед.

Кандидат в президенты России Владимир Жириновский в Екатеринбурге
Визит Жириновского в Екатеринбург стал поводом для регионального отделения ЛДПР обсудить с руководством партии сентябрьские выборы в гордуму
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По его словам, сейчас региональное отделение должно плотно заняться президентской кампанией. «Мы с 15 февраля вводим чрезвычайное положение в партии. Работаем с девяти утра до девяти вечера без выходных. Мы идем в бой», — заявил политик. Он также уточнил, что сейчас у каждого члена и сторонника партии есть шанс проявить себя в организационной и в пропагандистской работе.

Александр Пономарев
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