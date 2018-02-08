Ученики 18 тысяч школ пришли на открытый урок «Что ты знаешь о еде?». ФОТО

22:02 08 февраля 2018 1

Это урок профессионального ориентирования в новом формате Фото: пресс-службы «МИСиС»

Всероссийский открытый урок «Что ты знаешь о еде?» прошел 8 февраля для учеников 18 тысяч школ. Организаторами его выступили Минобрнауки и портал «ПроеКТОриЯ». Глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что цель уроков — «рассказать детям о тех профессиях, которые необходимы стране. Причем рассказать современным, интересным и понятным языком. Эти уроки — профессиональное ориентирование в новом формате».

Председатель совета директоров, совладелец компании «Долина овощей» Дмитрий Лашин на примере холдинга, который насчитывает сейчас более 60 гектаров теплиц, развеял миф о том, что современные технологии не применимы в сельском хозяйстве: «Всей жизнью теплицы управляет компьютер-процессор. А Интернет вещей — это наш главный секрет успеха. Благодаря большому количеству датчиков, накапливаем и анализируем около 200 параметров: температуру, влажность, освещенность. Наш агроном — он ещё и IT-специалист, потому что со всеми этими объемами данных ему приходится работать. Вообще, это сегодня основное требование индустрии: нужны люди, которые имеют знания и в сельском хозяйстве, и в технологиях».

1/4 Главной целью урока стало профессиональное ориентирование школьников Фото: пресс-служба Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»

Таких специалистов обучают в одном из крупнейших аграрных вузов России — РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. «Мы готовим специалистов по более 500 профессиям, — отметила ректор университета Галина Золина. — Отрасли сегодня нужны инженеры, хорошие экономисты, операторы управления робототехникой и летательными аппаратами. К каждой профессии будет добавлено слово исследователь: агроном-исследователь, технолог-исследователь, инженер-исследователь».

Прямой эфир Всероссийского открытого урока «Что ты знаешь о еде?» был доступен «ВКонтакте», «Одноклассниках» и портале «ПроеКТОриЯ». Основная часть юных зрителей пришлась на социальные сети. Впереди российских школьников ждет три подобных урок. Темами станут архитектура и строительство, цифровая экономика, здравоохранение. Они пройдут 15 февраля, 1 и 15 марта соответственно, в 10:00 по мск.