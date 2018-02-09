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Главные новости Пермского края
14:30  09 февраля 2018 1

Пермского депутата уволили с работы после скандала с коллективом

Морг, увольнение, безработица, эмоции, крик, злой начальник, увольнение работника, потеря работы
Несговорчивый коллектив и большая политика оставили депутата без работыФото: depositphotos.com © URA.RU

В Краснокамске коллектив местного Дома культуры добился увольнения своего руководителя. Но, как стало известно «URA.RU», у этой отставки может быть политическая подоплека.

После полугода работы директор муниципального Дворца культуры Гознака Светлана Атаманова (она является также депутатом городской Думы) оставила должность. В ноябре прошлого года сотрудники учреждения выразили недоверие руководителю, решившему оптимизировать расходы и сократить часть персонала, и опубликовали открытое обращение с требование отставки.

Председатель совета трудового коллектива ДК, руководитель хореографического ансамбля «Унисон» Оксана Бурылова рассказала «URA.RU», что директор был уволен на прошлой неделе по инициативе городских властей. Сейчас ДК временно руководит замдиректора Инэсса Протасевич. «У нас было собрание, нам обещали рассмотреть кандидатуры. Но когда будет назначен новый директор — неизвестно», — добавила собеседница.

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Со Светланой Атамановой связаться не удалось. Источник агентства в мэрии полагает, что увольнение стало результатом не бунта коллектива, а решения депутата поддержать объединение города с Краснокамским районом — известно, что далеко не все политические силы в Краснокамске одобряют этот проект, поскольку могут утратить влияние на территории.

В настоящее время борьба за власть в городе обостряется. Накануне депутаты городской Думы лишили полномочий своего председателя Галину Ушакову. А ранее пермские СМИ сообщали, что у главы города Юлии Потаповой выявлен конфликт интересов — местный предприниматель заявил в администрацию губернатора, что муниципальную гостиницу в Краснокамске возглавила родственница мэра.

Стефан Савелли
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