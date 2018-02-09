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09 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:17  09 февраля 2018 14

Цымбалюк-Романовская после ухода Джигарханяна облачилась в траур

Цымбалюк-Романовская (крайняя слева) стала часто появляться в черной одеждеФото со страницы Юрия Ненева в Facebook

Бывшая супруга народного артиста России Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская появилась на пресс-конференции в черной одежде. На встрече с журналистами она заявила о желании засудить Джигарханяна за клевету.

«В нашу личную жизнь вторглись посторонние люди. Это разрушило не только нашу жизнь, но и мою», — цитирует Цымбалюк-Романовскую «Национальная служба новостей». Экс-супруга актера заявила, что не давала согласия на развод.

В социальных сетях поклонники пишут: «Зачем надевать черные туалеты? Виталина, радуйтесь жизни, Вы такая миленькая, молоденькая, талантливая. Только яркие вещи, тем более это всех врагов бесит… Виталина, траур вам не идет, перестаньте убиваться из-за дураков… Наряжайся и улыбайся! А сатана сатану изведет». Другие настроены негативно: «Пусть привыкает к траурному цвету! В тюрьме или в зоне ей в цветное одеваться не будет возможности».

Ранее украинская пианистка Цымбалюк-Романовская надела в храм фривольный наряд. На снимках, опубликованных в Сети, пианистка предстала в кожаных брюках, поверх которых были надеты черные шорты, и короткой меховой шубе того же цвета.

Ольга Кулакова
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