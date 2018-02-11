Диджей Грув вошел в команду звезд, поддерживающих Путина

Российский музыкант Евгений Рудин (диджей Грув) поддержал акцию «Помни свои корни», организованную всероссийским движением Putin Team. В рамках мероприятия, артист побывал в центре помощи детям-сиротам «Ровесник» в родном Мурманске и дал его воспитанникам мастер-класс.
«Каждому человеку важна поддержка, но особенно она важна тем, кто остался без самого дорогого в жизни — родителей, близких, семьи. Хочется вдохновить ребят, вселить в них уверенность, рассказать, что добиться успеха в деле, к которому лежит душа, — это вполне реально», — объяснил Рудин свое решение присоединиться к акции.
На встрече Грув показал детям, как пользоваться музыкальным оборудованием, рассказал о многих тонкостях. Каждый ребенок смог попробовать себя в качестве диджея: покрутил виниловые пластинки, овладел приемами сведения и скретчинга. В завершение встречи Евгений подарил центру комплект микрофонов и устроил фотосессию с детьми.
Putin Team («Команда Путина») — общественное движение, созданное в ноябре 2018 года хоккеистом Александром Овечкиным, которое объединяет сторонников президента России Владимира Путина. Ранее «URA.RU» писало, что в команду звезд, одобряющих курс главы государства, вошла и актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.