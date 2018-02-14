22:59 14 февраля 2018 1

Контроль за выборами начался уже на стадии избирательных кампаний Фото: nom24.ru

Россия выполнила более 4/5 рекомендаций Венецианской комиссии от 2013 года, которые призваны не допустить использования административного ресурса на выборах всех уровней. К такому выводу пришли в своем докладе специалисты Российского общественного института избирательного права (РОИИП). Обеспечить соблюдение соответствующих законодательных норм на приближающихся президентских выборах готов «Национальный общественный мониторинг» — самая большая в России сеть независимых наблюдателей.

Она объединяет десятки профессиональных организаций и простых избирателей, которые готовы лично проследить за тем, чтобы на в ходе кампании и голосования не было допущено нарушений, заявил «URA.RU» федеральный координатор «Национального общественного мониторинга» и руководитель общественного движения «Группа 32» Роман Коломойцев.

Доклад опубликованный 16 декабря 2013 года Европейской комиссией «За демократию через право» (Венецианская комиссия) содержит основополагающие рекомендации для стран, желающих исключить возможность давления на участников избирательного процесса. Если исходить из этого документа, то на сегодня в РФ установлены наиболее жесткие правовые ограничения, мешающие использовать административный ресурс, утверждает РОИИП. Но само наличие законодательных норм еще не гарантирует их исполнения.

«Законодатель может максимально прописывать нормы, ограничивающие применение административного ресурса на выборах, но законы не будут работать, пока не будет соответствующего контроля со стороны общественности, — пояснил Роман Коломойцев. — Задача общественников взять этот процесс под пристальный контроль. К сожалению, как показывает практика, не все правозащитные организации готовы работать в новых условиях, где общество становится активным, а законодательные структуры оперативно реагируют на запросы общества».

Общественники возьмут выборы под пристальный контроль Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

С этой целью под эгидой «Национального общественного мониторинга» объединились движения «Россия выбирает», Корпус «За чистые выборы», «Группа 32», «Народный наблюдатель», «Открытый альянс наблюдателей» и десятки региональных организаций. 18 мата участники НОМ выставят около 100 тысяч наблюдателей почти на всех избирательных участках России. Уже сейчас активисты организации ведут мониторинг избирательной кампании по всей стране. Для этого создана современная IT-инфраструктура, в том числе мобильное приложение и портал-агрегатор NOM24.ru — уникальная платформа для наблюдения за выборами различного уровня с использованием принципов «блокчейн» и нейронных сетей.

Портал NOM24.ru включает карту, где отражаются сигналы о предполагаемых нарушениях. Наблюдатели НОМ лично проверяют все поступающие сообщения и, если они подтверждаются, фиксируют их на фото и видео. Сбор информации производится публично и с максимально возможной доказательной базой. Как сообщало «URA.RU», активисты НОМ более чем за месяц до выборов выявили уже сотни нарушений. Среди «рекордсменов» оказались Екатеринбург, Уфа и Краснодар.