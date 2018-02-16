{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
На рост явки на выборах президента работают только 3 региона Урала. Как губернаторы слили задание
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 70,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 февраля 2018
15 февраля 2018
14 февраля 2018
18:15  16 февраля 2018 0

Самолет Москва—Сургут совершил экстренную посадку в Ханты-Мансийске

Аэропорт. Ханты-Мансийск., аэропорт ханты-мансийск, юграавиа, аэровокзал
В аэропорт прибыла бригада медиковФото: Александр Елизаров © URA.RU

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Москвы в Сургут рейсом 295, совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Причиной вынужденной посадки стало состояние здоровья одного из пассажиров. Об этом 16 февраля «URA.RU» сообщили в пресс-службе аэропорта Ханты-Мансийска.

«Пассажиру была оказана необходимая помощь. Женщину доставили в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, а самолет отправился в Сургут», — добавили в пресс-службе порта.

Подобная экстренная посадка случилась также 15 февраля в Кирове. Пассажирка, летевшая из Сургута в Москву, пожаловалась на плохое самочувствие, и экипаж лайнера принял решение об экстренной посадке. По словам источника, знакомого с ситуацией, спасти девушку не удалось.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров