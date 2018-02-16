Самолет Москва—Сургут совершил экстренную посадку в Ханты-Мансийске

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Москвы в Сургут рейсом 295, совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Причиной вынужденной посадки стало состояние здоровья одного из пассажиров. Об этом 16 февраля «URA.RU» сообщили в пресс-службе аэропорта Ханты-Мансийска.
«Пассажиру была оказана необходимая помощь. Женщину доставили в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, а самолет отправился в Сургут», — добавили в пресс-службе порта.
Подобная экстренная посадка случилась также 15 февраля в Кирове. Пассажирка, летевшая из Сургута в Москву, пожаловалась на плохое самочувствие, и экипаж лайнера принял решение об экстренной посадке. По словам источника, знакомого с ситуацией, спасти девушку не удалось.