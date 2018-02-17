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17 февраля 2018
Главные новости Москвы
11:41  17 февраля 2018 6

Американцы объявили войну российской стали и алюминию

Литейный цех ООО
Американские металлурги проигрывают «войну цен» с зарубежными производителямиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство торговли США рекомендовало ввести заградительные тарифы на поставки стали и алюминия из-за рубежа. Инициатива может затронуть интересы российских производителей.

Для поставщиков стали из 12 стран, включая Россию и Китай, предлагается повысить ввозную пошлину до 53%. То же самое распространяется на Бразилию, Коста-Рику, Египет, Индию, Малайзию, Южную Корею, ЮАР, Таиланд, Турцию и Вьетнам. Для остальных импортеров предлагается существенно меньший тариф в 24%, сообщает RT.

Аналогичный подход министр торговли Уилбур Росс предлагает применить и к импорту алюминия. В отношении стран-поставщиков предлагается пошлина в 7,7%, но для России, Китая, Гонконга, Венесуэлы и Вьетнама — уже 23,6%.

Такой подход минторг считает необходимым для исполнения предвыборного обещания Дональда Трампа о восстановлении отечественного производства в Америке. Сегодня США являются крупнейшим импортером стали в мире, напоминает телеканал 360. При этом занятость в черной металлургии страны за последние два десятка лет снизилась на 20%. Американцы ввели 169 антидемпинговых правил для зарубежных поставщиков, причем 29 из направлены исключительно против КНР — крупнейшего в мире производителя и экспортера стали.

Владимир Васин
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