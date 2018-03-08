Флагманский смартфон Samsung почти вдвое подешевел

Корейский смартфон Samsung Galaxy A7 на российском рынке стал практически в два раза дешевле. Цена снизилась с более чем 33 тысяч рублей до 20 тысяч. Вероятно, снижение цены связано с недавним представлением на выставке в Барселоне новых флагманских девайсов Galaxy S9 и Galaxy S9+.
Падение цены может способствовать увеличению продаж довольно мощного смартфона в России. Samsung Galaxy A7 можно приобрести различной расцветки — золотой, голубой или черный вариант. Другим достоинством корейской разработки считается водоустойчивость. Создатели модели утверждают, что телефон без вреда может находиться в воде на глубине два метра в течение часа, передает Nation News.
Galaxy A7 работает на восьмиядерном процессоре Exynos 7880, 3 гигабайтах оперативной и 32 гигабайтах встроенной памяти. Аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки Fast Charge. А7 поддерживает платежные сервисы Google Pay и Samsung Pay.
Снижение цен на популярные смартфоны случается не в первый раз. Напомним, ранее «URA.RU» писало о падении цен на смартфоны Apple.