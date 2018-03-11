Одиноким российским пенсионерам нашли работу, которая возвращает смысл жизни

10:43 11 марта 2018 1

А по выходным дети смогут навещать стариков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве одинокие пожилые люди смогут регулярно посещать воспитанников детских домов. Это будет происходить в рамках проекта, который может стать частью программы «Активное долголетие».

«Многие пожилые люди чувствуют, что они уже никому не нужны. А здесь у них появится новая цель в жизни: прийти к детям, пообщаться, кому-то помочь», — цитирует RT слова директора Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» Вадима Меньшова.

В данный момент с детьми работают психологи, которые помогут им адаптироваться для общения с новыми «шефами». Предполагается, что по выходным дети смогут не только принимать гостей, но и сами навещать с воспитателями одиноких стариков.