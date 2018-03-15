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15 марта 2018
11:46  15 марта 2018 0

Аллегрова возмутила фанатов новым концертом. «Полное разочарование»

Некоторые фанаты уходили с концерта, не дождавшись его окончанияИрина Аллегрова, Instagram

Поклонники разочаровались в творчестве российской эстрадной певицы Ирины Аллегровой после ее концерта, который состоялся в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Зрители, которые побывали на выступлении звезды 90-х, высказали свое недовольство тем, что певица исполняла композиции под фонограмму. Кроме того, фанатов расстроило отсутствие старых хитов в программе.

«Полное разочарование. Совершенно не ожидали услышать что-то подобное, и речь не о качестве исполнения (под фонограмму и double, — с легкими нотками вальяжности и лени), мы уже давно выросли из 90-х, когда „пипл хавал“, конкуренция огромная и уважение к зрителю — это обязательная составляющая хорошего концерта», — пишут поклонники Аллегровой в комментариях в ее Instagram. «Такого разочарования я давно не испытывала. Мы прекрасно понимаем, что певице хочется петь новое. Мы не против. Но не половину же концерта!» — добавили в Сети.

По словам фанатов Аллегровой, многие пришедшие на концерт уходили с выступления, не дождавшись его окончания: «Зрители, уходя с концерта, пели на улице „Императрицу“». Однако некоторые в защиту эстрадной исполнительницы заметили, что на мероприятии «было много новых песен, они ничем не хуже, мы все двигаемся вперед». Кроме того, поклонники певицы пожелали звезде развиваться и искать новые музыкальные ходы.

Ранее стало известно, что имя Ирины Аллегровой попало в черный список украинского экстремистского сайта «Миротворец» за выступления в Крыму, напоминает «Национальная служба новостей». Певицу обвинили в незаконном пересечении госграницы Украины, когда она выступала на празднике Дня России в Ялте в 2015 и 2016 годах.

Иван Шестак
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