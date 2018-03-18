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18 марта 2018
17 марта 2018
Главные новости Челябинской области
23:00  18 марта 2018 0

Появились данные экзитполов в Челябинской области. Жириновский отстал от Грудинина

Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, урна для голосования, избирательная комиссия, выборы2017, явка избирателей, голосование на дому
На выходе с избирательных участков опросили 16 тысяч человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Стали известны данные опросов жителей Челябинской области на выходе с избирательных участков 18 марта. Согласно экзитполам, 75,36% опрошенных заявили, что проголосовали за действующего президента Владимира Путина.

Также 11,29% сообщили, что проголосовали за кандидата от КПРФ Павла Грудинина. О предпочтении лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому заявили 6,43% опрошенных. По данным экзитполов, Ксения Собчак («Гражданская инициатива») набрала 2,24%. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский — 1,42%, уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов («Партия Роста») — 1,03%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,81%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,71%.

Оставшаяся часть опрошенных отказалась отвечать или заявила, что испортила бюллетень. Всего было опрошено более 16 тысяч человек. Первые официальные предварительные результаты региональная комиссия начнет озвучивать после полуночи по мере обработки бюллетеней для голосования и итоговых протоколов участковых избиркомов. Явка на выборах президента в Челябинской области к 18 часам превысила 60%. Серьезных нарушений не зарегистрировано.

Напомним, в выборах президента России принимают участие восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский («Яблоко»), самовыдвиженец Владимир Путин, Борис Титов («Партия Роста»), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»). В уральских регионах уже начался подсчет голосов. Явка на выборах 2018 года, по состоянию на 17:00 по Москве, составила 51,9%.

Альбина Золотухина
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