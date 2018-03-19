В американском штате Флорида местный фермер обнаружил новорожденного двухголового удава. Находка удивила ветеринаров: выяснилось, что змея обладает сразу несколькими особенностями.
Врачи установили, что у рептилии не только две головы, но два сердца и два пищевода. Ветеринары уверены, что в дикой природе у змеи почти не было шансов на выживание. «Большинство змей, рожденных таким образом, умирают, потому что они не могут добывать достаточно питания. Кроме того, у них могут быть общие почки и проблемы с дефекацией» — приводит слова ветеринара Лары Тинер телеканал 360.
Ранее «URA.Ru» сообщало о двухголовой черепахе, обнаруженной в Тайланде. Несмотря на свои особенности, мутант отлично ориентировался в пространстве. Туристка, нашедшая черепаху, взяла ее к себе в качестве домашнего питомца.