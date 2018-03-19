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19 марта 2018
Главные новости Москвы
07:50  19 марта 2018 0

Двухголовая змея-мутант поразила американских врачей. ФОТО

Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж аркадий
Змея не имела шансов на выживание в дикой природе (фото архивное)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В американском штате Флорида местный фермер обнаружил новорожденного двухголового удава. Находка удивила ветеринаров: выяснилось, что змея обладает сразу несколькими особенностями.

Врачи установили, что у рептилии не только две головы, но два сердца и два пищевода. Ветеринары уверены, что в дикой природе у змеи почти не было шансов на выживание. «Большинство змей, рожденных таким образом, умирают, потому что они не могут добывать достаточно питания. Кроме того, у них могут быть общие почки и проблемы с дефекацией» — приводит слова ветеринара Лары Тинер телеканал 360.

Ранее «URA.Ru» сообщало о двухголовой черепахе, обнаруженной в Тайланде. Несмотря на свои особенности, мутант отлично ориентировался в пространстве. Туристка, нашедшая черепаху, взяла ее к себе в качестве домашнего питомца.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
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