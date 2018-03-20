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20 марта 2018
19 марта 2018
01:49  20 марта 2018 0

Российская модель выпрыгнула с шестого этажа в Дубае, спасаясь от убийцы. ВИДЕО

При падении девушка получила тяжелую травму позвоночникаФОТО: Личная страница Екатерины Стецюк в Instagram

Российской модели Екатерине Стецюк, работавшей в Объединенных Арабских Эмиратах, пришлось выпрыгнуть из окна шестого этажа, чтобы спастись от преследователя. Девушка выжила, но получила тяжелую травму позвоночника и теперь не может самостоятельно передвигаться.

Уже известно, что 22-летняя жительница Иркутска 15 февраля уехала в ОАЭ, чтобы работать там по контракту. В Дубае на нее обратил внимание один из иностранцев, однако девушка отказалась от близкого общения с ним и тот решил отомстить. Злоумышленник набросился на Стецюк и попытался ее убить, но модель успела выпрыгнуть из окна номера, который находился в отеле на шестом этаже, передает Life.

Девушку госпитализировали в одну из больниц Дубая и провели уже две операции. По словам врачей, надежда на выздоровление пострадавшей есть. Для лечения и дальнейшей реабилитации требуется порядка одного миллиона рублей. Родственники модели из Иркутска уже открыли сбор средств.

Екатерина записала видеопослание своей матери, в котором сообщает, что с ней все в порядке и ее здоровью ничего не угрожает. «Мамочка, привет! У меня все хорошо, не переживай за меня. Консульство приезжало, ну я с тобой связывалась. Операцию перенесли на 12 число, там видно будет, все нормально», — цитирует слова Стецюк телеканал 360.

Как сообщает РИА «Новости», Генконсульство России в Дубае уже в курсе произошедшего и готово оказывать всестороннюю поддержку пострадавшей девушке. «Идет следствие. Генконсульство не может предать огласке подробности дела в связи с просьбой самой россиянки пока не разглашать информацию», — заявил генконсул РФ в Дубае Гоча Буачидзе.

Согласно последней информации, злоумышленника, который попытался убить Стецюк, удалось задержать в аэропорту Дубая. Девушка не может пока что покинуть страну из-за начала расследования по этому инциденту.

Александр Черноскутов
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