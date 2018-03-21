Губернатор Решетников прокомментировал сходство с Коляном из «Реальных пацанов»

13:46 21 марта 2018 0

Пермяков постоянно сравнивают ФОТО: Николай Наумов, Instagram

Губернатор Прикамья Максим Решетников ответил в Instagram актеру сериала «Реальные пацаны» Николаю Наумову по поводу их внешнего сходства. Комментарий чиновник опубликовал в соцсетях.

Глава Прикамья сделал репост опубликованного Наумовым фото и согласился с тем, что у мужчин есть сходство. «Ну, а что, похож!» — написал Решетников. Подписчики отметили, что у чиновника отличное чувство юмора. «Ахаха, братья… Это ж надо иметь смелость и здоровую самоиронию! Браво!.. А вы в молодости сильно хулиганили?.. Наумова в замы!.. Зацени, здесь реальные губеры», — шутят в ответ пользователи.

Колян из «Реальных пацанов» во вторник, 20 марта, опубликовал на своей странице в Instagram снимок, который разделен на две части. На одной из них его фото, на другой — Решетникова. Актер публично признал сходство с губернатором Прикамья лишь спустя год с момента назначения Решетникова, сообщало «URA.RU». Впервые, напомним, внешность Николая Наумова и Максима Решетникова пользователи соцсетей сравнили в феврале 2017 года.

Ранее депутат гордумы Надежда Агишева предложила сделать гимном Перми трек из популярного сериала, выходящего на ТНТ. Песня «Зацени, здесь реальные пацаны» — достойный вариант, отметила Агишева в соцсетях.

Партнершу Коляна по сериалу, пермячку Зою Бербер, сыгравшую в мыльной опере жену главного героя, мужской журнал Maxim признал одной из самых сексуальных россиянок 2017 года. Она заняла 14-ю строчку рейтинга.