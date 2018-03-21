01:27 21 марта 2018 0

На сходство Николая Наумова и Максима Решетникова уже давно обратили внимание коллеги актера Фото: Зои Бербер / Instagram

Звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов — Колян — обратил внимание на свое сходство с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Несмотря на то, что с момента назначения Решетникова губернатором прошло больше года, и ровно столько же — с того момента, как коллеги Наумова обратили внимание на его сходство с политиком, актер публично признал это лишь сейчас. Во вторник, 20 марта, он опубликовал на своей странице в Instagram снимок, который разделен на две части. На одной из них — его фото, на другой — Максима Решетникова.

Впервые, напомним, внешность Николая Наумова и Максима Решетникова пользователи соцсетей сравнили в начале февраля 2017 года — сразу после того, как последний был назначен врио главы региона. Позже — в мае — на их сходство обратили и коллеги Коляна. Тогда Зои Бербер опубликовала фото с актером Игорем Ознобихиным и Решетниковым [с 18 сентября 2017 года — губернатор Прикамья].