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01 февраля 2018
31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Челябинской области
20:32  31 января 2018 3

В Челябинске по обвинению во взятках и махинациях с землей арестован сельский глава

Наручники, сердце, наручники, арест, любовь, заключение, ревность
Главу сельского поселения заключили под стражуФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинской области арестован глава Алишевского сельского поселения Раиль Габитов, обвиняемый в получении взяток за незаконное выделение земельных участков и превышении должностных полномочий. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщается на сайте следственного управления СК России по Челябинской области, Габитову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки. По данным следствия, в 2013 году он незаконно выдал документы и оформил на знакомого муниципальный земельный участок площадью 750 кв. метров. Ущерб бюджету оценили в 140 тысяч рублей. Это нарушение обнаружили во время проверки Сосновского района (туда входит Алишевское сельское поселение) Контрольно-счетной палатой региона. Кроме того, обвиняемый в 2008 году получил взятки в сумме более одного млн рублей за незаконное выделение местным жителям трех земельных участков, которые затем были проданы третьим лицам.

Ранее «URA.RU» писало про задержание Габитова 29 января во время аппаратного совещания в администрации. Об этом агентству сообщил источник в СКР.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.RU»
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