За счет «Платона» в России за два года построят 11 мостов

Правительство РФ утвердило перечень объектов, реконструкция которых будет финансироваться за счет средств, полученных от системы «Платон». В список попало в том числе 11 мостов.
«За счет средств от госсистемы „Платон“ в 2016—2017 гг. построено и отремонтировано 20 мостов. В 2018—2019 годах откроются еще 11 мостов. В начале года был завершен ремонт моста в г. Глазове Удмуртской Республики», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы компании-оператора система «Платон» — «РТ-Инвест Транспортные системы».
Отмечается, что на строительство моста через Волгу в городе в подмосковной Дубне выделено 500 миллионов рублей, еще 930 миллионов — на возведение Фрунзенского моста в Самаре, 625 миллионов рублей — на строительство моста через реку Катунь на Алтае. Также на строительство моста через реку Чепца в Удмуртии будет потрачено 380 миллионов, на реконструкцию моста через реку Терек на автодороге Ищерская — Грозный — более 330 миллионов. Кроме того, запланированы строительство и реконструкция мостов через реки Чепцу в Балезинском и Кезском районах Удмуртии, Сосну в Орловской области, Зушу, Оку в Орловской области и реку Самару.
Ранее сообщалось, что полученные от системы «Платон» средства будут направлены и на ремонт федеральной трассы Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Такое решение минтранс РФ принял на основании жалоб автомобилистов, поступивших в рамках проекта ОНФ «Карта убитых дорог».
Система «Платон» была введена в России в 2015 году. Основная ее функция заключается в сборе средств с большегрузного транспорта, передвигающегося по федеральным трассам, в счет компенсации материального вреда, который те причиняют дорогам.