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19 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:15  19 февраля 2018 7

Минтранс РФ озвучил, на что потратит деньги от «Платона»

Руководитель Росавтодора Роман Старовойт на Федеральной трассе в Лебяжьевском районе Курганской области, фура, федеральная трасса, дороги зауралья
В ведомстве взялись за «убитые» трассыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полученные от системы «Платон» средства в 2018 году будут направлены на ремонт федеральных автодорог. В том числе трассы Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь, которая была признана одной из самых неблагополучных в стране по итогам проведенного ОНФ проекта «Карта убитых дорог».

Трассу Р-243, состояние которой оценивается в 30,9% от норматива, планируется полностью восстановить к 2020 году, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ. Трасса имеет важное значение, поскольку соединяет регионы сразу двух федеральных округов. Кроме того, сами грузоперевозчики настаивают на ее скорейшем восстановлении.

«В ближайшей перспективе особое внимание мы будем уделять тем автодорогам, которые ранее были переведены из региональных в федеральные трассы», — отмечает министр транспорта РФ Максим Соколов. По его словам, дороги, которые должны обеспечивать транспортную доступность регионов, сильно уступают общему уровню федеральных трасс.

За счет средств от «Платона» уже отремонтировано более 1700 километров дорог в 40 городах и регионах и проблемные участки на 10 федеральных автомагистралях. В предстоящие полтора года закончится строительство 11 мостов, в том числе через Волгу в подмосковной Дубне, через Терек в Чеченской Республике и через Катунь в Республике Алтай.

Игорь Чукреев
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