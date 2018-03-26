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26 марта 2018
11:54  26 марта 2018 8

Число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово увеличилось до 53 человек

Выжившие утверждают, что в момент возгорания в ТЦ не сработала сигнализацияФото: группа «Типичный Кемерово», «ВКонтакте»
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Количество жертв при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово увеличилось до 53. Есть также пострадавшие, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает «Национальная службы новостей» со ссылкой на экстренные службы региона. 16 человек остаются пропавшими без вести.

На данный момент обрушились два из трех находящихся внутри заведения кинотеатров. Следственный комитет возбудил уголовные дела по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей ТЦ, передает РАПСИ. Также допрошены еще четыре человека, среди которых арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.

Считается, что пожар возник на четвертом этаже здания. По информации «Русской планеты», контактный зоопарк, расположенный в ТЦ, также полностью сгорел. У сотрудников полиции, МЧС и в самом зоопарке не удалось выяснить, что стало с животными. Один из очевидцев рассказал, что сотрудниц зоопарка вывели, а питомцев не стали. «Девчонки, которые там работали, плакали. Весь зоопарк погиб. У них были козочки, еноты, обезьянки, зайцы», — пояснил очевидец.

Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» произошло 25 марта. В воскресный день было много посетителей. Известно, что в одном из кинозалов находилась целая группа школьников, которые приехали из соседнего поселка отметить начало весенних каникул. Дети, заблокированные в кинотеатре, звонили родным попрощаться. В настоящее время существует несколько версий о причинах возгорания, среди которых поджег и сломавшаяся проводка. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ксения Томашова
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