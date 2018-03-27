Порошенко пообещал РФ новые санкции

04:20 27 марта 2018 0

Петр Порошенко оценил уровень российско-украинских отношений Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россию ждут новые ограничения и санкции, а высылка российских дипломатов из страны лишь укрепит безопасность.

«Убеждён, что выдворение с территории Украины 13 российских дипломатов укрепит нашу безопасность, ослабит усилия пятой колонны по дестабилизации внутренней ситуации на Украине», — цитирует Порошенко RT, который также отметил, что совместно с западными партнерами Киев продолжит работать над усилением давления на Россию посредством новых санкций и ограничений.

Также Порошенко подчеркнул, что дипломатическое присутствие между обеими странами почти сведено к нулю, однако украинская сторона продолжает сохранять критический минимум, чтобы защитить интересы граждан, которые отбывают наказание в российских тюрьмах, пишет информагентство Nation News.

Напомним, глава Украины Петр Порошенко объявил о выдворении 23 российских дипломатов из страны. Причиной стало дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Помимо украинских властей, об этом заявили ряд европейских стран, в том числе и США.