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29 марта 2018
28 марта 2018
20:50  29 марта 2018 0

В Югре прокуратура уличила Роспотребнадзор в нарушениях закона

Ханты-Мансийск, прокуратура
Прокуратура уличила Роспотребнадзор в незаконных проверках бизнесаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Радужном привлекли к ответственности руководителей территориального отдела окружного Роспотребнадзора. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По данным ведомства, в феврале 2017 года начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Радужном и его заместитель инициировали внеплановые выездные проверки в двух местных компаниях. Прокурорская проверка показала, что законных оснований у ведомства не было.

В отношении начальников из Роспотребнадзора было возбуждено административное дело по статье «проведение проверки в отношении юридического лица в отсутствие оснований для ее проведения». Должностные лица были привлечены к ответственности.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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