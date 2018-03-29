В Югре прокуратура уличила Роспотребнадзор в нарушениях закона

Прокуратура уличила Роспотребнадзор в незаконных проверках бизнеса
В Радужном привлекли к ответственности руководителей территориального отдела окружного Роспотребнадзора. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
По данным ведомства, в феврале 2017 года начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Радужном и его заместитель инициировали внеплановые выездные проверки в двух местных компаниях. Прокурорская проверка показала, что законных оснований у ведомства не было.
В отношении начальников из Роспотребнадзора было возбуждено административное дело по статье «проведение проверки в отношении юридического лица в отсутствие оснований для ее проведения». Должностные лица были привлечены к ответственности.