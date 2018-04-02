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11:31  02 апреля 2018 0

На Урале подано заявление на следователя по «делу очкарика». Следственный комитет проводит проверку

Процесс по делу Владислава Рябухина. Екатеринбург, рябухин владислав
Влад Рябухин считает, что ряд доказательств в его деле сфальсифицированыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На следователя отдела полиции №3 Екатеринбурга Шакирзянову, расследовавшую «дело очкарика» Владислава Рябухина, подано заявление о привлечении ее к ответственности. Об этом «URA.RU» сообщили адвокаты заявителя. Основанием послужили многочисленные факты фальсификации доказательств по уголовному делу, которые, как считает Рябухин и его защитники, были допущены следователем.

«Следователь Шакирзянова расследовала уголовное дело не объективно, а так, как ей хотелось. А то, чего ей не хватало, она просто сфальсифицировала, — заявил „URA.RU“ адвокат Рябухина Алексей Зорин. — У нас есть все необходимые доказательства, мы уже предоставили их в следственный комитет, который сейчас проводит проверку, а также расскажем о них в ходе суда».

В следственном комитете «URA.RU» подтвердили факт проверки, проводимой в отношении следователя полиции Шакирзяновой, однако от комментариев воздержались. Комментарий представителей полиции получить также не удалось. «Мы не можем комментировать то, что находится в ведении следственного комитета», — заявили в пресс-группе УМВД г. Екатеринбурга.

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«Процесс можно заканчивать». В суде над «очкариком» подтвердилось, что он дал спортсмену сдачи

«URA.RU» подробно рассказывало историю 22-летнего Владислава Рябухина, который вместе с другом приехал выручать с вечеринки девушку и не побоялся схватиться с пьяными южанами, которые на них напали. Устояв после удара по лицу, Влад дал сдачи своему противнику — 100-килограммовому Саргису Арутюняну: тот после удара очкарика упал на асфальт, и у него начался приступ эпилепсии. Влад, который знал, что делать в таких случаях (у него есть друг-эпилептик), бросился оказывать своему врагу первую помощь.

Когда тот пришел в себя, Рябухин оставил оппонентам свой номер телефона и уехал. Через некоторое время Сарго оказался в больнице с травмой головы, а на Влада завели уголовное дело: ему грозит до восьми лет лишения свободы за «нанесение тяжких телесных повреждений (ст. 111 УК РФ). Суд над «очкариком» проходит в Кировском районном суде, ближайшее заседание состоится 5 апреля.

Андрей Гусельников
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