17:26 02 февраля 2018 0

Все больше свидетелей подтверждают, что это была самооборона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кировском суде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по делу 22-летнего Владислава Рябухина, которому грозит восемь лет тюрьмы за то, что дал сдачи 100-килограммовому Саргису Арутюняну. Свидетели, в том числе со стороны потерпевшего, подтвердили, что Влад наносил удар Саргису в ответ на его удар.

«Сегодня выступила Настя Щербинина, назвавшая себя бывшей девушкой Сарго, — рассказал „URA.RU“ адвокат Сергей Колосовский. — Она рассказывала очень невнятно, много улыбалась и строила всем глазки, но потом огласили ее показания о том, что когда она в выбежала во двор, двое лежали на земле, и Низами рассказал ей, что Сарго ударил Рябухина, Рябухин ударил в ответ, Сарго упал и ударился головой о землю. Это есть в ее показаниях, и она подтвердила, что они правдивые».

Еще важный свидетель, выступивший сегодня в процессе «очкарик против южан» — Эдик, друг Влада Рябухина. «Прокурор его постоянно пытался сбивать, но Эдик рассказал все, как было: что Сарго ударил Влада, удар был сильный (бил с размаху). Влад покачнулся, сразу ударил в ответ — Сарго упал и ударился головой о землю. В том, что Арутюнян стукнулся о поребрик, не сомневается уже никто: уже четыре человека, допрошенных в суде, это признали. По большому счету, судебный процесс надо заканчивать».

Пострадавший от очкарика Саргис Арутюнян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«URA.RU» подробно рассказывало историю 22-летнего Владислава Рябухина, который вместе с другом приехал выручать с вечеринки девушку и не побоялся схватиться с пьяными южанами, которые на них напали. Устояв после удара по лицу, Влад дал сдачи своему противнику — 100-килограммовому Саргису Арутюняну: после удара очкарика тот упал на асфальт.

После этого у Сарго начался приступ эпилепсии и Влад, который знал, что делать в таких случаях (у него есть друг-эпилептик), бросился оказывать первую помощь своему врагу. По словам свидетелей, не исключено, что он спас ему жизнь. Рябухин даже оставил оппонентам свой номер телефона на случай, если возникнут вопросы. Через некоторое время Сарго оказался в больнице с переломом головы, а на Влада завели уголовное дело по статье 111 УК РФ за нанесение тяжких телесных повреждений: ему грозит до восьми лет лишения свободы.