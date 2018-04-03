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03 апреля 2018
21:05  03 апреля 2018 0

Суд решил выяснить, сколько денег у Грудинина за рубежом

Пресс-конференция с участием Геннадия Зюганова и Павла Грудинина. Москва, грудинин павел
У «стариков, обманутых Грудининым», — первая победа в судеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Арбитражный суд Московской области обязал налоговую инспекцию раскрыть информацию о зарубежных счетах экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина. Об этом «URA.RU» сообщил юрист Артем Игнатенко — представитель акционеров совхоза имени Ленина, которые подали иск против Грудинина как руководителя и основного собственника предприятия.

«Я подал ходатайство о том, чтобы истребовать материалы проверки зарубежных счетов и незадекларированных доходов Грудинина, — рассказал агентству Игнатенко. — Мы предполагаем, что у налоговой такие данные есть. Суд удовлетворил мое ходатайство в полном объеме». Как пояснил юрист, ранее он уже обращался в ИФНС за данной информацией, однако инспекция ответила отказом, мотивируя это налоговой тайной, что и сподвигло акционеров и их юриста обратиться с таким ходатайством в суд.

По словам Игнатенко, в суде присутствовали несколько акционеров совхоза имени Ленина, а именно Ерошкины, Нина Солодовникова и Тамара Маркина. Сегодня, 3 апреля, в арбитраже состоялось предварительное заседание по делу, рассмотрение иска по существу состоится 24 апреля в 14.00.

Акционеры совхоза имени Ленина (в СМИ их называют «старики, обманутые Грудининым») подали иск к АО «Каширский молл» и АО «КРОКУС». Они требуют признать недействительным учредительный договор ЗАО «Каширский молл» и сделок по внесению в его уставной капитал нескольких земельных участков, принадлежавших ЗАО «Совхоз имени Ленина». Это не первая попытка миноритариев совхоза добиться справедливости: они считают, что еще 20 лет назад при организации совхоза Грудинин их обманул. По данным издания Life, в 1996 году в отношении Грудинина было возбуждено уголовное дело по фактам подделки документов, однако в 2010 году оно было прекращено в связи с истечением сроков привлечения к ответственности.

Андрей Гусельников
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