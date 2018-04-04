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Главные новости Пермского края
16:05  04 апреля 2018 1

В Прикамье крупнейшему производителю боеприпасов и взрывчатки грозит банкротство

Вслед за «Мотовилихой» может обанкротиться и соликамское оборонное предприятиеФото: Соликамский завод «Урал»

Соликамский завод «Урал» снова стал участником судебного разбирательства о банкротстве. В этот раз заявление в Арбитражный суд Пермского края было подано строительным подрядчиком.

Заявление о признании АО «Соликамский завод «Урал» банкротом поступило в арбитраж от ООО «Технопром», которому предприятие задолжало почти 6 миллионов рублей. Пока данный иск оставлен без движения по причине неправильного оформления и отсутствия необходимых дополнительных документов. Срок устранения этих недостатков определен до 16 апреля.

Это уже не первый случай, когда арбитраж рассматривает заявления о банкротстве Соликамского завода «Урал». Аналогичные иски подавались в 2014 году «НОВАТЭК-Пермь» и Пермской энергосбытовой компанией. Тогда дела были прекращены, в том числе по соглашению сторон.

АО «Соликамский завод Урал» считается самым крупным военно-промышленным заводом в Восточной Европе по производству боеприпасов, спецхимии, взрывчатых веществ и промышленной взрывчатки. 100% акций предприятия принадлежат Российской Федерации. Напомним, 26 марта Арбитражный суд признал банкротом другое крупнейшее оборонное предприятие Прикамья — ПАО «Мотовилихинские заводы».

Александр Соснин
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