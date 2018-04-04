В Прикамье крупнейшему производителю боеприпасов и взрывчатки грозит банкротство

Соликамский завод «Урал» снова стал участником судебного разбирательства о банкротстве. В этот раз заявление в Арбитражный суд Пермского края было подано строительным подрядчиком.
Заявление о признании АО «Соликамский завод «Урал» банкротом поступило в арбитраж от ООО «Технопром», которому предприятие задолжало почти 6 миллионов рублей. Пока данный иск оставлен без движения по причине неправильного оформления и отсутствия необходимых дополнительных документов. Срок устранения этих недостатков определен до 16 апреля.
Это уже не первый случай, когда арбитраж рассматривает заявления о банкротстве Соликамского завода «Урал». Аналогичные иски подавались в 2014 году «НОВАТЭК-Пермь» и Пермской энергосбытовой компанией. Тогда дела были прекращены, в том числе по соглашению сторон.
АО «Соликамский завод Урал» считается самым крупным военно-промышленным заводом в Восточной Европе по производству боеприпасов, спецхимии, взрывчатых веществ и промышленной взрывчатки. 100% акций предприятия принадлежат Российской Федерации. Напомним, 26 марта Арбитражный суд признал банкротом другое крупнейшее оборонное предприятие Прикамья — ПАО «Мотовилихинские заводы».