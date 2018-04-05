На Урале в суде по «делу очкарика» допросят главного героя истории

08:36 05 апреля 2018 0

Влад Рябухин расскажет, как происходила драка и почему он оказался на скамье подсудимых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кировском суде Екатеринбурге сегодня, 5 апреля состоится ключевое заседание по делу «очкарик против южан». Суд допросит самого обвиняемого — 22-летнего Владислава Рябухина, которому, как ранее сообщало «URA.RU», грозит до восьми лет лишения свободы за то, что дал сдачи напавшим на него спортсменам-южанам. «Наш подзащитный расскажет все обстоятельства дела: как происходила драка, как потом велось расследование, почему ему теперь обвиняют», — рассказал адвокат подсудимого Алексей Зорин.

Сам обвиняемый заявил «URA.RU», что морально готов к судебному допросу. «Я отношусь к этому как к неизбежному: раз все это произошло, значит, так оно и должно было случиться, — заявил агентству сам Влад Рябухин. — Даже если меня будут пытаться на чем-то подловить, я этого не боюсь, потому что я буду говорить правду. За плечами правда, поэтому и страха никакого нет».

В июле 2017 Владислав Рябухин вместе с другом поехал выручать с вечеринки его девушку и не побоялся схватиться с пьяными южанами, которые на них напали. Устояв после удара по лицу, Влад дал сдачи своему оппоненту — 100-килограммовому Саргису Арутюняну: тот после удара очкарика упал на асфальт, и у него начался приступ эпилепсии. Влад, который знал, что делать в таких случаях (у него есть друг-эпилептик), бросился оказывать помощь своему врагу.

Когда тот пришел в себя, Рябухин оставил оппонентам свой номер телефона и уехал. Через некоторое время Сарго оказался в больнице с травмой головы, а на Влада завели уголовное дело: ему грозит до восьми лет лишения свободы за «нанесение тяжких телесных повреждений (ст. 111 УК РФ). Суд над «очкариком» проходит в Кировском районном суде, ведет процесс судья Сергей Савинов.