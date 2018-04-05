{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 70,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 апреля 2018
04 апреля 2018
03 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
08:36  05 апреля 2018 0

На Урале в суде по «делу очкарика» допросят главного героя истории

Процесс по делу Владислава Рябухина. Екатеринбург, рябухин владислав
Влад Рябухин расскажет, как происходила драка и почему он оказался на скамье подсудимыхФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кировском суде Екатеринбурге сегодня, 5 апреля состоится ключевое заседание по делу «очкарик против южан». Суд допросит самого обвиняемого — 22-летнего Владислава Рябухина, которому, как ранее сообщало «URA.RU», грозит до восьми лет лишения свободы за то, что дал сдачи напавшим на него спортсменам-южанам. «Наш подзащитный расскажет все обстоятельства дела: как происходила драка, как потом велось расследование, почему ему теперь обвиняют», — рассказал адвокат подсудимого Алексей Зорин.

Сам обвиняемый заявил «URA.RU», что морально готов к судебному допросу. «Я отношусь к этому как к неизбежному: раз все это произошло, значит, так оно и должно было случиться, — заявил агентству сам Влад Рябухин. — Даже если меня будут пытаться на чем-то подловить, я этого не боюсь, потому что я буду говорить правду. За плечами правда, поэтому и страха никакого нет».

Новость по теме
На Урале подано заявление на следователя по «делу очкарика»

В июле 2017 Владислав Рябухин вместе с другом поехал выручать с вечеринки его девушку и не побоялся схватиться с пьяными южанами, которые на них напали. Устояв после удара по лицу, Влад дал сдачи своему оппоненту — 100-килограммовому Саргису Арутюняну: тот после удара очкарика упал на асфальт, и у него начался приступ эпилепсии. Влад, который знал, что делать в таких случаях (у него есть друг-эпилептик), бросился оказывать помощь своему врагу.

Когда тот пришел в себя, Рябухин оставил оппонентам свой номер телефона и уехал. Через некоторое время Сарго оказался в больнице с травмой головы, а на Влада завели уголовное дело: ему грозит до восьми лет лишения свободы за «нанесение тяжких телесных повреждений (ст. 111 УК РФ). Суд над «очкариком» проходит в Кировском районном суде, ведет процесс судья Сергей Савинов.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров