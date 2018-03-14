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14 марта 2018
13 марта 2018
Главные новости Свердловской области
18:24  14 марта 2018 0

На Урале обвинение представило доказательства вины «очкарика», который дал сдачи южанину

Процесс по делу Владислава Рябухина. Екатеринбург, рябухин владислав
Новое заседание начнется с допроса РябухинаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кировском суде Екатеринбурга на очередном заседании по делу 22-летнего Владислава Рябухина сегодня выступили представители обвинения. Они предъявляли свои доказательства виновности молодого человека.

«Следующее заседание начнем с допроса подсудимого, оно состоится пятого апреля, — рассказал „URA.RU“ адвокат Сергей Колосовский. — Обстановка на заседании была нормальная. Как всегда, начиналось с того, что судья пытался задавать вопросы, направленные против нас, но к обеду, видя бесперспективность, перестал».

Как ранее сообщало «URA.RU», Владислав Рябухин вместе с приятелем приехал забрать с вечеринки свою девушку. Там он столкнулся с компанией пьяных южан. Один из них, 100-килограммовый Саргис Арутюнян, ударил Владислава. Молодой человек, очкарик щуплой комплекции, устоял при этом и ударил в ответ. Арутюнян упал на землю, ударился головой, и у него начался эпилептический приступ. У Влада есть друг-эпилептик, поэтому он знает, что надо делать в таких случаях. Он оказал первую помощь своему противнику и, уходя, сам оставил ему свой номер телефона. Позже, когда Саргис попал в больницу, в отношении Рябухина возбудили уголовное дело.

Александр Лукманов
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