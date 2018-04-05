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Главные новости Челябинской области
13:26  05 апреля 2018 0

Активисты незаконно пробрались на челябинскую свалку. Вход свободный, все горит. ФОТО, ВИДЕО

Челябинская свалка дымит в режиме «нон-стоп»Фото: движение «Экочел»

Попасть на знаменитую челябинскую свалку и поджечь ее свободно может любой желающий. Об этом заявили «URA.RU» представители движения «Экочел».

В подтверждение своих слов они сами проникли на полигон ТБО без разрешения, подтвердив свои выводы фотографиями и видеозаписью. «Мы решили показать всем, что происходит там каждый день», — пояснил председатель «Экочела» Владимир Сидоров. В ходе акции экологи зафиксировали многочисленные очаги возгораний на территории полигона. «Помимо метана и сероводорода, при горении выделяется вся таблица Менделеева, что пагубно влияет на наше здоровье», — указывает руководитель движения Ильдар Файзуллин.

Помимо 700 «официальных» машин, которые ежедневно привозят отходы на полигон, за его пределами свободно (и бесплатно) вываливают мусор все желающие, добавил собеседник агентства. Никакого контроля за этим процессом не ведется, утверждают общественники.

Как уже сообщало «URA.RU», действующий в пределах городской черты полигон ТБО должен быть закрыт до 1 июля. Ранее это предполагалось сделать с начала года, но сроки были сорваны. Свалка в мегаполисе действует с 1949 года, накопившиеся там наслоения мусора уже превысили высоту 10-этажного дома. При этом примерно на 100 гектарах территории свалки регулярно возникают очаги пожаров, дым которых буквально застилает окрестности.

Фото: движение «Экочел»
Фото: движение «Экочел»
Фото: движение «Экочел»

Видео: движение «Экочел»

Владимир Васин
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