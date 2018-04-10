06:13 10 апреля 2018 0

Балерина часто выкладывает фотографии в социальные сети Фото: Илья Московец © URA.RU

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз поделилась в Instagram со своими поклонниками откровенной фотографией. Всего за несколько часов снимок набрал почти девять тысяч лайков.

На фото знаменитость лежит в большой ванной, засыпанной лепестками роз. «Уютно и хорошо», — подписала балерина снимок. Сейчас она находится на отдыхе вместе со своими родными и часто публикует свои откровенные портреты.

Напомним, Волочкова раскрыла детали иска к своему бывшему водителю Александру Скиртачу. По ее словам, тот обманом присвоил себе миллионы рублей. Кроме того в прошлом он при зарплате в 80 тысяч рублей периодически просил в долг суммы от 50 до 200 тысяч. Позже стало известно, что он присваивал гонорары знаменитости, которые она просила отвезти в банк, а также воровал бытовую технику из ее дома.