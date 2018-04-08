Балерина рассказала о творческом союзе с поэтом
Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала, что у меет садиться на шпагат. На этот раз она продемонстрировала свои навыки казахскому поэту Хакиму Булибекову и выложила фотографию в Instagram.
«У нас с Хакимом сложился прекрасный творческий союз. Именно он станет автором поэзии для моего нового шоу», — подписала фотографию Волочкова.
Скандально известная балерина частенько попадает в истории. Однажды она рассказала, что ее ограбил личный водитель и присвоил несколько миллионов рублей. Ранее хейтеры раскритиковали балерину, заявив, что она постоянно носит один и тот же купальник.