10:57 08 апреля 2018 0

Балерина рассказала о творческом союзе с поэтом Анастасия Волочкова, Instagram

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала, что у меет садиться на шпагат. На этот раз она продемонстрировала свои навыки казахскому поэту Хакиму Булибекову и выложила фотографию в Instagram.

«У нас с Хакимом сложился прекрасный творческий союз. Именно он станет автором поэзии для моего нового шоу», — подписала фотографию Волочкова.

Скандально известная балерина частенько попадает в истории. Однажды она рассказала, что ее ограбил личный водитель и присвоил несколько миллионов рублей. Ранее хейтеры раскритиковали балерину, заявив, что она постоянно носит один и тот же купальник.