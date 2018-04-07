11:05 07 апреля 2018 0

Балерина потеряла миллионы рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова обнародовала детали своего иска к бывшему водителю Александру Скиртачу. По словам знаменитости, он обманом присвоил ее миллионы рублей.

Волочкова заявила, что водитель при зарплате в 80 тысяч рублей периодически одалживал у нее различные суммы, от 50 до 200 тысяч, на различные нужды. В том числе на похороны похороны якобы умершей матери. Кроме того, присваивал ее гонорары, которые она просила отвезти в банк, и воровал бытовую технику, пишет «Комсомольская правда».

«Когда Скиртач устроился ко мне на работу, он сказал, что имеет юридическое образование. Он уговорил меня (якобы для экономии моего времени, чтобы я не моталась по банкам) подписать у нотариуса доверенность, по которой он может распоряжаться моими валютными счетами, — рассказала балерина. — Но после увольнения Скиртача я, конечно же, отозвала доверенность у нотариуса. Последний мне сказал: «Как вы могли подписать такой документ? Он мог вывести все деньги, обобрать вас до нитки!».

Водителя Волочкова уволила после того, как выяснилось, что он присвоил часть денег за один из концертов. После этого вскрылись и остальные факты. По словам балерины, у ее водителя были и другие странности. «Меня насторожило, что у моего водителя были еще два водителя. Но Александр меня успокоил, мол, у него есть небольшой таксопарк», — рассказывает Волочкова.

Жена Скиртача, напомним, жестко отреагировала на обвинения Волочковой в адрес ее мужа. Женщина уверена, что балерина мстит ее супругу из-за отказа в интимной близости.

Ранее балерина выложила в своем Instagram новые фото со своего отдыха в Таиланде. В том числе и кадры, на которых она снялась с обнаженной грудью, сообщает агентство Nation News.