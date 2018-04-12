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12 апреля 2018
14:58  12 апреля 2018 1

В соцсетях восхищаются похорошевшей Липницкой. «А девочка-то выросла». ФОТО

Пресс-конференция с Юлией Липницкой в Интерфаксе. Екатеринбург, липницкая юлия
Девушка отдыхает в СочиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Олимпийская чемпионка 2014 года, екатеринбурженка Юлия Липницкая, порадовала своих фанатов новой фотографией. В социальных сетях 19-летняя девушка выложила селфи, сделанное в горно-туристическом центре «Газпром» в Сочи.

На фото девушка сидит на лужайке и наслаждается ярким солнцем. Спортсменка предпочла оставить фотографию без подписи, ограничившись лишь символом — зеленым сердечком, передает портал «Дни.ру».

Поклонники девушки были более многословны, комментарии к снимку пестрили восторженными отзывами: «Юленька, ты приехала отдохнуть?! Пусть у тебя все получится!.. Юля, как всегда, прекрасна! Пожалуйста, радуй нас почаще такими фотографиями… Какая нежная красавица. Здоровья и счастья… Ты ослепительно красива… Вы очень красивы». Некоторые из пользователей обратили внимание на декольте Липницкой, которое ранее было не свойственно нарядам девушки: «Ого! Какая грудь!.. Ммм. Бюст… А девочка-то выросла».

Фото: личная страница Юлии Липницкой в социальной сети «ВКонтакте»

Еще в феврале поклонники фигуристки отметили, что без большого спорта девушке живется гораздо лучше. В это же время Юлия Липницкая открыла собственную академию фигурного катания, первые сборы которой пройдут в Старице Тверской области в марте.

Павел Маркуш
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