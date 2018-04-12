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12 апреля 2018
11 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
18:24  12 апреля 2018 0

В Екатеринбурге на мемориале репрессированных заплакали «Маски скорби». ФОТО

Версии, почему памятник плачет, разныеФото: Алексей Кузнецов

В столице Урале на мемориале жертв политических репрессий плачут «Маски скорби». Об этом «URA.RU» сообщил екатеринбургский правозащитник Алексей Кузнецов, побывавший сегодня на мемориале. Он предоставил в распоряжение «URA.RU» фотографии памятника, на которых хорошо видны потеки.

«Я часто бываю на мемориале, сегодня приехал, смотрю — на „Масках“ слезы. Они как будто плачут — как иконы, которые мироточат, — рассказал Кузнецов. — Раньше такого никогда не было». По мнению правозащитника, таким образом «Маски скорби» русского скульптора Эрнста Неизвестного, жившего в Америке, реагируют на то, что происходит сейчас в мире.

Впрочем, мнения, отчего может плакать памятник, разделились: как считает руководитель екатеринбургского общества «Мемориал» Анна Пастухова, памятник скорбит из-за того, что добраться до него по-прежнему сложно, а за мемориальным комплексом нет должного ухода.

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«Мне рассказали, что каждый год на это место выделяют по 15 млн рублей, но оно такое неухоженное — я сама постоянно плачу виртуальными слезами! — признается Пастухова. — Там, где плитка отлетает, ее заменяют крашеным пенопластом — я сама это видела. Я уже не говорю про „вокзальный“ сортир — слава Богу, его перекрасили, а то, будучи красным, был самым ярким пятном. „Маски“ поставили, но ни название памятника, ни кто его автор не указали. Память у нас, как и многое другое — имитационная, для галочки».

Особенно руководитель «Мемориала» переживает за то, что добраться до мемориала очень трудно. «Он стоит на трассе — ни на чем не доедешь. Если невозможно туда добраться, возить туда возить детей, стариков — какой смысл? Кто из детей, старшеклассников туда поедет? Пока мы не решим эту проблему — будем плакать и мы, и будут плакать маски», — говорит Анна Пастухова.

Фото: Алексей Кузнецов
Фото: Алексей Кузнецов
Фото: предоставлено Алексеем Кузнецовым

Андрей Гусельников
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